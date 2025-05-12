Это сопровождалось одобрительными комментариями со стороны других. О том, как "блогеров" привлекли к ответственности, в столичной полиции сообщили в понедельник, 12 мая, передает 24 Канал.

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Что известно о правонарушении

В эфире также транслировалось то, как фигуранты в пьяном виде громко себя вели и использовали нецензурную лексику в общественных местах. Позже их задержали неподалеку от Контрактовой площади.

На 5 участников инцидента, в возрасте от 16 до 27 лет, участковые офицеры полиции и ювенальные правоохранители составили админматериалы по статьям о мелкое хулиганство и появление в общественных местах в пьяном виде.

Полиция провела обыски в доме одного из парней: смотрите фото

Кроме того, один из молодых людей ранее имел пневматический пистолет и хвастался фото с ним. В рамках уголовного производства о незаконное обращение с оружием полицейские провели обыск по месту жительства. В доме фигуранта ничего не обнаружили.

Напомним, недавно в Николаеве произошла стрельба возле магазина. Потерпевший сделал злоумышленнику замечание относительно состояния алкогольного опьянения и непристойного поведения в общественном месте. Уже на улице подозреваемый выстрелил в грудь 26-летнему оппоненту.