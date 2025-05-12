Це супроводжувалося схвальними коментарями з боку інших. Про те, як "блогерів" притягнули до відповідальності, в столичній поліції повідомили в понеділок, 12 травня, передає 24 Канал.

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Що відомо про правопорушення

В етері також транслювалося те, як фігуранти у пʼяному вигляді гучно себе поводили та використовували нецензурну лексику в громадських місцях. Згодом їх затримали неподалік Контрактової площі.

На 5 учасників інциденту, віком від 16 до 27 років, дільничні офіцери поліції та ювенальні правоохоронці склали адмінматеріали за статтями про дрібне хуліганство та появу у громадських місцях у п'яному вигляді.

Поліція провела обшуки в оселі одного з молодиків: дивіться фото

Окрім того, один із молодиків раніше мав пневматичний пістолет та хизувався фото з ним. У межах кримінального провадження про незаконне поводження зі зброєю поліцейські провели обшук за місцем проживання. В оселі фігуранта нічого не виявили.

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві сталася стрілянина біля магазину. Потерпілий зробив зловмиснику зауваження щодо стану алкогольного сп’яніння та непристойної поведінки у громадському місці. Уже надворі підозрюваний вистрілив у груди 26-річному опоненту.