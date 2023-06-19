Возле портрета Шевченко виднеется украинский флаг. Соответствующие кадры обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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В освобожденном Благодатном уцелел портрет Шевченко

На опубликованных снимках можно увидеть, что во время оккупации Благодатного разрушения потерпела и местная библиотека. Там выбило окна, на стенах появились дыры от обстрелов, а также обрушились полки и разбросало книги.

Однако среди этого почти невредимый остался портрет Тараса Шевченко. В то же время возле него виднеется украинский флаг.



Уцелевший портрет Шевченко / фото "Радио Свобода"



Разрушенная библиотека в Благодатном / фото Константина и Власти Либеровых

Освобождение Благодатного: что известно