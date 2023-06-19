Біля портрета Шевченка видніється український прапор. Відповідні кадри оприлюднили у мережі, інформує 24 Канал.
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У звільненому Благодатному вцілів портрет Шевченка
На опублікованих знімках можна побачити, що під час окупації Благодатного руйнувань зазнала й місцева бібліотека. Там вибило вікна, на стінах з’явились дірки від обстрілів, а також обвалились полиці та розкидало книжки.
Однак серед цього майже неушкоджений лишився портрет Тараса Шевченка. Водночас біля нього видніється український прапор.
Вцілілий портрет Шевченка / фото "Радіо Свобода"
Зруйнована бібліотека у Благодатному / фото Костянтина і Влади Ліберових
Звільнення Благодатного: що відомо
- ЗСУ 11 червня звільнили селище Благодатне. Повідомляють, що російські окупанти не витримали натиску українських героїв.
- Наші військові розповіли, що під час операції зі звільнення населеного пункту вдалося взяти у полон російських окупантів. Отримана від загарбників інформація допоможе героям у подальшій деокупації українських територій.
- Наразі у звільнених населених пунктах почалася планова зачистка, після чого будуть стабілізаційні заходи. Глава Донецької ОВА зазначив, що триває очищення території і виявлення окупантів, які там лишилися.
- Нагадаємо, Ганна Маляр 11 червня повідомила, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжують штурмові дії. Наші воїни мають успіх в районі Берхівського водосховища, де просунулись вперед на 250 метрів. На півдні є просування наших військ на двох напрямках від 300 до 1 500 метрів.