Единственная электростанция остановилась из-за нехватки топлива: Сектор Газа остался без света

Сектор Газа остался без электроэнергии, ведь на единственной электростанции заканчивается топливо. Как заявляет ХАМАС, региону грозит гуманитарная катастрофа.

В целом топлива хватит еще на сутки, чтобы обеспечить работу критической инфраструктуры. Теперь Сектор Газа остался без электроэнергии, воды и газа.

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Сектор Газа ушел в прошлое

Как сообщают местные СМИ, в 14:00 в Секторе Газа прекратили поставки электроснабжения на всех объектах, кроме больниц, ведь на электростанции заканчивается топливо. Правда, одни издания заявляют, что больницы смогут работать только до 12 октября, другие же сообщают, что топлива хватит еще около 2 – 4 дней.

Власти предупредили, что в 14:00 по местному времени электроэнергию отключат, поскольку на электростанции заканчивается топливо. Через час электричество было полностью отключено. Без электричества больницы будут вынуждены полагаться на свои аварийные генераторы, которых, по их словам, хватит всего на два – четыре дня,

– пишет "Al Jazeera".

Глава Палестинского энергетического управления Тафер Мельхэм заявил, что это "погрузит Сектор Газа в полную тьму и исключит возможность предоставления всех основных жизненных услуг". Кроме того, невозможно будет работать и на генераторах, ведь поставки горючего для них также прекращены. По его словам, это приведет к серьезному гуманитарному кризису.

В Израиле отдали приказ о полной блокаде Сектора Газа

Министр обороны Израиля Иоав Галант 9 октября отдал приказ о полной блокаде Сектора Газа. Он заявил, что на эту территорию запрещено ввозить продовольствие и все вещи, которые могут использовать боевики против ЦАХАЛ.

В тот же вечер министр энергетики Израиля приказал прекратить энергоснабжение и водоснабжение в Сектор Газа. Таким образом, эта территория и жители на ней останутся без продовольствия, электроэнергии, воды и топлива, пока боевые действия между ХАМАС и Израилем не прекратятся.