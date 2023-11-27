️Забастовка польских перевозчиков продолжается. Они планируют круглосуточную блокировку движения грузовиков на направлении пунктов пропуска "Медика-Шегини".
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Границу заблокируют
Польские коллеги поделились с украинским пограничниками информацией об общественной акции по блокированию движения грузовиков возле польского пункта пропуска "Медика".
Она расположена напротив украинского КПП "Шегини".
Блокировка границы от 27 ноября может происходить круглосуточно.
Зеленский высказался о блокаде границы
- Уже больше двух недель польские перевозчики блокируют границу с Украиной. Они требуют изменить ситуацию, в которой украинские водители грузовых фур "отбирают рабочие места поляков". Украинский президент Владимир Зеленский на саммите Grain from Ukraine прокомментировал блокаду границы с Польшей.
- Глава государства сказал, что нужно "немного времени", чтобы все устроилось. Зеленский также ответил, планирует ли коммуникировать с Польшей по поводу этой ситуации.
- Зеленский также напомнил, что ранее Украине удалось найти понимание с Румынией.