️Страйк польських перевізників продовжується. Вони планують цілодобове блокування руху ваговозів на напрямку пунктів пропуску "Медика-Шегині".

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Кордон заблокують

Польські колеги поділились із українським прикордонниками інформацією про громадську акцію з блокування руху вантажівок біля польського пункту пропуску "Медика".

Вона розташована навпроти українського КПП "Шегині".

Блокування кордону від 27 листопада може відбуватися цілодобово.

Зеленський висловився про блокаду кордону

  • Вже більше двох тижнів польські перевізники блокують кордон з Україною. Вони вимагають змінити ситуацію, за якої українські водії вантажних фур "відбирають робочі місця поляків". Український президент Володимир Зеленський на саміті Grain from Ukraine прокоментував блокаду кордону з Польщею.
  • Очільник держави сказав, що потрібно "трохи часу", аби все владналося. Зеленський також відповів, чи планує комунікувати з Польщею щодо цієї ситуації.
  • Зеленський також нагадав, що раніше Україні вдалося знайти порозуміння з Румунією.