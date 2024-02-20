Не упоминают угрозу импорта из России, – МИД Украины о блокаде на границе с Польшей
Польские фермеры все больше усиливают блокаду на границе с Украиной, препятствуя движению транспортных средств, независимо от их вида, цели или направления. В МИД Украины резко отреагировали на такие действия протестующих.
Блокирование польско-украинской границы, какими бы лозунгами оно не сопровождалось, не имеет оправдания. Об этом в комментарии 24 Канала заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
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Граница Польши и Украины – это и граница ЕС
Николенко отметил, что наземные границы остаются важными в условиях российской агрессии. Действия польских протестующих и отдельных радикальных польских политиков подрывают украинскую экономику и устойчивость к отражению агрессии России.
Граница Польши и Украины – это и граница ЕС. Она не должна быть заложником каких-либо политических интересов,
– подчеркнул представитель МИД.
В министерстве считают неприемлемым агрессивное отношение со стороны протестующих к украинцам и украинским грузам, которые пересекают польско-украинскую границу.
Антиукраинские лозунги, которые звучат на границе, подтверждают политически мотивированный характер акции. По словам Николенко, ее цель – провоцирование дальнейшего обострения двусторонних отношений.
Зато протестующие никоим образом не упоминают угрозы, связанные с импортом зерна и других видов сельскохозяйственной продукции из России и других стран,
– заявили в ведомстве.
В МИД обратились к польским властям и призвали их дать правовую оценку действиям участников акций и обеспечить разблокирование границы.
В частности, украинское ведомство побуждает принять меры для прекращения антиукраинской риторики, которая базируется на безосновательных аргументах.
Как отметил Николенко, в условиях внешнего испытания чрезвычайно важно сохранить тот уровень солидарности, который построили Украина и Польша за последние годы.
Он подчеркнул, что украинцы и поляки должны встать на защиту добрососедских отношений, дать отпор любым попыткам подорвать взаимное доверие и поставить под удар безопасность наших государств.
Какова ситуация на украинско-польской границе сейчас: коротко
- Как отметил спикер ГПСУ, сейчас украинские пограничники фиксируют относительно нормальное движение для пассажирских автобусов, а также грузовиков, которые перевозят военную и гуманитарную помощь.
- Однако по состоянию на сейчас, трудно оценить, затрудняется ли движение для автобусов непосредственно в тех местах, где митингующие находятся на тех дорогах, которые ведут к границе.
- По словам Демченко, скорее всего полная блокада не происходит, но своими действиями они затрудняют возможность проезда автобусов, чтобы добраться до границы.
- Впрочем, есть информация, что поляки, которые блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе, не пропускают машины ни с гуманитарной помощью, ни с оборудованием, необходимым для украинских военных.