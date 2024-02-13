По словам Колодзейчака, такие меры являются "критически важными" для польского аграрного сектора и безопасности продовольствия страны. Он отметил, что не доверяет ни одному импортеру или экспортеру, который подает свои тесты.

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Польша не доверяет экспортерам

Колодзейчак констатировал, что будут четкие указания от власти относительно проверки всего зерна на границе с Украиной, которое опломбировано, подлежит экспорту и является только транзитным зерном. Он считает, что это вопрос "быть или не быть" для Польши и польского сельского хозяйства.

Я не буду сотрудничать с чиновниками и работниками, которые будут навязывать мне свои условия,

– заявил политик, подчеркивая свою решимость в вопросах контроля за качеством зерна.

Заместитель министра также выразил обеспокоенность относительно качества зерна, которое попадает в Германию и возвращается в Польшу якобы как некачественный продукт. Он отметил, что такая ситуация недопустима и требует немедленного ее решения.

Обратите внимание! Колодзейчак объявил о создании информационной платформы, которая позволит фермерам сообщать о проблемах и нарушениях непосредственно в Министерство сельского хозяйства. Это должно способствовать большей прозрачности и эффективности в аграрном секторе.

Инициатива польского правительства по проверке зерна и вообще вся эта ситуация на границе вызвала широкий резонанс среди украинских экспортеров и международных партнеров. Она ставит под сомнение свободный транзит товаров через Польшу и может иметь значительные последствия для украинского агроэкспорта.

Что происходит на границе с Польшей