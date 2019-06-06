Блокада Донбасса: необходимые условия и риски возможной отмены

Леонид Кучма накануне предложил снять экономическую блокаду с Донбасса, которая длится с 2017 года. Это предложение поддержали представители ОРДЛО. Позже Кучма уточнил – никакой блокады Донбасса "не существует вообще". Рассказываем, что означают эти слова и к чему могут привести такие действия.

Что сказал Кучма?

Накануне в СМИ появилась информация, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса является проблемой, которую нужно решать. Тогда же спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сообщил, что участники из ОРДЛО поддержали это предложение Кучмы.

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Однако на брифинге 6 июня Леонид Кучма уже отметил, что никакой экономической блокады "не существует".

Почитайте решение СНБО и потом указ Порошенко. Это – временный запрет перемещения грузов через линию соприкосновения. Какая это блокада? Мы хорошо знаем, что сотни и тысячи людей ежедневно пересекают контрольные пункты. До 50 кг каждому человеку разрешается с собой нести,

– сказал второй президент Украины.

Однако он добавил: "Сегодня такая проблема есть, потому что она написана в указе как временная. И этот вопрос возникает каждый раз, когда заседает комиссия контактной группы... Мы не можем на контактной группе отменить указ президента. Его нарушают и российская сторона, и, думаю, что оно существует и в Украине. Потому что украинская сторона (тот бизнес, который там существовал), наверное, хочет вернуть те предприятия, которые принадлежали им".

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При каких условиях возможна отмена блокады Донбасса?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии 24 каналу пояснил, что пока эта идея, если и существует, то идет лишь "в пакете" с прекращением огня. Однако для того, чтобы реализовать это, нужно проработать много нормативных, экономических и правовых проблем. И здесь может быть немало препятствий.

Однако эксперт отмечает: вернуться в состояние ситуации, которая существовала до 2017 года, мы не сможем.

Вследствие торговой блокады, которую организовали сначала наши активисты, затем поддержало государство, другая сторона национализировала те предприятия, которые были под украинской юрисдикцией. Торговли как таковой не было, не считая контрабанду. Были экономические обмены украинскими предприятиями, которые были расположены по обе стороны линии разграничения. Сейчас такой ситуации нет, потому что там уже нет украинских предприятий – как раз в результате событий февраля 2017 года,

– добавил Фесенко.

Он также пояснил, что сейчас о конкретных действиях говорить сложно. Это – лишь абстрактная идея, которую еще надо наполнить. И она имеет многочисленные противоречивые аспекты.

Политический аналитик Николай Белесков, в свою очередь, говорит, что сегодня мы еще не увидели полного плана действий. И об отмене блокады Донбасса речь может идти только в контексте общего мирного плана – с прекращением боевых действий и освобождением украинских пленных.

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"Если речь идет об отмене блокады, когда на Донбасс зайдут миротворцы ООН, когда они возьмут под свой контроль границу, когда там не будет россиян, когда будут разоружены незаконные военные формирования... Тогда да, конечно, в процессе урегулирования дальнейшего конфликта экономическую блокаду надо будет снимать", – сказал эксперт.

То, что условий для выполнения этого предложения пока не существует, подтвердил и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

Согласно этому решению, ограничения могут быть сняты при следующих условиях: полное прекращение огня, освобождение всех заложников, возвращение всех захваченных предприятий. Что из этого выполнено? Ничего. Таким образом, никаких оснований для отмены решения СНБО на этот день я не вижу,

– отметил он.

Николай Белесков также добавил, что блокада Донбасса в том виде, в котором она существует сейчас, может просто не работать.

"Вот мы в России ежегодно покупаем 14-15 миллионов тонн угля. Где гарантия, что это – не донбасский уголь? Нет ее. Можно много рассказывать, что нужна блокада, но через Россию покупать уголь и по сути финансировать оккупацию... Поэтому это – задача номер один для президента, решить эти все противоречия, которые у нас есть. И вот уголь – это одна из таких сфер", – пояснил Белесков.

Какие риски таких действий?

Генпрокурор Юрий Луценко считает, что возможная торговля с ОРДЛО является ничем иным, как финансированием терроризма.

Идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет. Такая торговля будет криминалом, что подпадает под статью Уголовного кодекса о финансировании терроризма,

– объяснил Луценко.

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Владимир Фесенко вместе с тем назвал одним из рисков то, что это решение, скорее всего, вызовет акции протестов украинцев.

Нардеп Владимир Парасюк подтвердил: такое развитие событий вполне вероятно.

Они могут принимать себе какие хотят решения, но у нас есть украинское общество, у нас есть законодательное поле и мы будем смотреть на реакцию президента. Если она будет где-то в сторону того, чтобы снять блокаду, то, конечно, на улицы снова выйдут люди и снова заблокируют. Ну не можем мы торговать с территориями, которые полностью подконтрольны России... Эти все товары будут заезжать на нашу территорию и мы не сможем распознать их происхождения,

– пояснил он.

Также эксперты отмечают: сказать "прекращаем блокаду" – это одно, а сделать это на практике – гораздо труднее. Особенно учитывая то, что последствия блокады уже такие, что мы не сможем вернуться к состоянию, которое было до февраля 2017 года.

Что такое блокада Донбасса?​

15 марта 2017 года СНБО принял решение о прекращении транспортного сообщения между Украиной и ОРДЛО. Такие меры касались прежде всего противодействия контрабанде, а именно: прекращение перевозки товаров между подконтрольными и неподконтрольным территориями. Этот шаг объяснили также насильственным захватом украинских предприятий со стороны боевиков.



Решение СНБО предусматривало снятие ограничений, если боевики полностью прекратят стрельбу, освободят всех заложников и вернут захваченные предприятия.