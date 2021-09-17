Блокировал украинских морпехов в Крыму: вся правда о задержанном в Чехии россиянине

Роль задержанного чешскими правоохранительными россиянина Александра Франчетти в аннексии Крыма могла быть куда интереснее, чем сообщали ранее.

Гражданина России Александра Франчетти задержали в Праге 12 сентября по запросу Украины для привлечения к ответственности за совершение ряда преступлений против Украины, в частности за участие в российской оккупации Крыма.

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Россия уже выразила свое возмущение его задержанием и пригрозила, что не оставит это без реакции.

Что известно о россиянине, который помогал аннексировать Крым – в нашем материале.

Кто такой Александр Франчетти

В 1973 году он родился в Воронеже. В середине 1990-х переехал в Чехию и остался там жить. Много лет работал фитнес-тренером в Праге. Ни в одном из залов он не был трудоустроен, просто занимался там с клиентами. Имел вид на жительство в Чехии, выданный Министерством внутренних дел этой страны.

Франчетти – фамилия его бывшей жены, которую он сохранил после развода. До женитьбы, как сообщают СМИ, он носил фамилию Оленев. Его родственники, как свидетельствуют соцсети Франчетти, до сих пор живут в Воронеже. Иногда, как выяснили чешские журналисты, он использовал фамилию Крамаренко. Почему он менял фамилии – пока установить не удалось.

Как сообщает радио Прага, в одном из интервью его мать рассказала, что она осетинка. По ее словам, в Праге Александр женился на грузинке по имени Нонна, которая имела чешское гражданство. В этом браке у него родилась дочь, которой уже 19 лет.

Она также рассказала, что к моменту задержания Александр проживал в Севастополе. Время от времени он ездил Прагу, где посещал дочь и проходил лечение от последствий боррелиоза – в Крыму его укусил клещ.

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Это подтверждает и журналист Чешского Радио Якуб Троничек, который начал изучать историю Франчетти еще в 2019 году – в последнее время он курсирует между Прагой и Севастополем.

"Еще два года назад мы выяснили, что Франчетти в Севастополе руководил специальной полувоенной разведгруппой "Северный ветер", которая в 2014 году сыграла значительную роль в аннексии Крыма", – рассказал Троничек.

Как Франчетти оказался в Крыму

Как рассказывал в одном из своих интервью Александр Франчетти, на украинский полуостров он приехал поездом из Воронежа, чтобы охранять свою девушку, которая жила в Крыму. Это был конец февраля 2014 года.

Почти сразу, по его словам, познакомился с представителями местной "самообороны" в одной из севастопольских пельменных. За три дня успел сформировать и возглавить отдельную разведывательную группу – тот самый "Северный ветер". Эта группа, по его словам, работала в лесах Севастополя и ежедневно обследовала газопроводы и линии электропередач на Северной стороне города. Известно, что в группу Франчетти входил гражданин Сербии Деян Берич, который впоследствии стал боевиком так называемой "ДНР", которого активно раскручивали российские СМИ.



Франчетти и Берич в аннексированном Крыму / Фото из соцсетей Франчетти

Сам Франчетти рассказывал, что в Крыму занимался "предотвращением проникновения различных банд на территорию Севастополя, наблюдением за лесом, поиском схронов".

В своих многочисленных интервью он часто вспоминает эпизод с выявлением вблизи Чернореченского каньона диверсионной группы, которая пыталась попасть на территорию Севастополя. Подробности этой операции неизвестны. Информации о задержании диверсантов в окрестностях Севастополя в феврале-марте 2014 года в открытых источниках нет.

Однако, как заявило радио Прага Троничек, все свидетельствует о том, что Франчетти был не просто представителем "самообороны", а имел тесные связи с российскими спецслужбами.

Вместе с тем, как пояснил 24 каналу представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm Михаил Макарук, роль Франчетти в оккупации полуострова была гораздо серьезнее.

Есть данные, что он имел шведский паспорт. Он курировал деятельность морских пехотинцев и бывших отставников в Крыму по блокированию наших военных, а именно – феодосийского батальона морской пехоты,

– сказал Макарук.

Чем он занимался после аннексии

После аннексии Франчетти много времени проводил в Крыму. Даже пытался баллотировался в Нахимовском районе как самовыдвиженец во время проведения оккупантами так называемых "муниципальных выборов". Но провалился, набрав чуть более 1% голосов. После этого стал общественным помощником одной из местных депутаток, однако позже отказался от этой должности.

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Периодически, как пишут СМИ, пытался привлекать чешский бизнес в инвестиционные проекты в Крыму. Однажды попытался наладить внешнеполитическое сотрудничество с Чехией при поддержке депутата чешского парламента Милана Шарапатки. Но все эти попытки провалились.

Вместе с тем, как видно из его видеоблога, в последнее время он был разочарован и в последствиях аннексии Крыма, и в действиях российской власти в целом.

Сейчас Франчетти находится в пражской тюрьме Панкрац, где он будет ждать решения чешских властей об экстрадиции в Украину.

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Офис генерального прокурора уже подтвердил намерение запрашивать выдачу гражданина России Франчетти.