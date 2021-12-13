Блокировали кассы: в Полтаве противники карантина устроили протест в магазине

В Полтаве на выходных группа людей организовала антикарантинный протест. В конце концов правоохранители составили админпротокол на организатора за нарушение карантина.

Акцию устроили в супермаркете. Митингующие выступили против масочного режима и ковид-сертификатов возле касс.

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Митингующие перекрыли кассы

Протестующие пытались купить товар, не соблюдая карантинных требований. Кассиры им отказали.

Демонстранты перекрыли более десяти касс. Покупатели жаловались, потому что не смогли быстро совершить покупки и уходили из магазина. Администратор магазина Галина рассказала, что работники из-за этого написали несколько заявлений в полицию.

Мы теряем товарооборот. Трем кассирам стало плохо, вызывали скорую помощь. На одну из кассиров один из протестующих плюнул, потому что ему не пробили товар. Но мы не можем продать товар человеку без маски,

– подчеркнула Галина.

Ели товар возле касс

Некоторые протестующие, которым отказались пробивать товар, начали его есть прямо возле касс. Охранники также обратились в полицию, потому что товар вынесли за пределы кассы.

В то же время участники акции написали коллективное заявление о нарушении их конституционных прав и передали его правоохранителям.

Организатора оштрафовали

Спикер полиции Полтавской области Роман Гришин рассказал, что на организатора акции Дениса Корнеева правоохранители составили админпротокол. С другими митингующими провели разъяснительную работу.