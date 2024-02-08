"Блокпост" в Космаче: в полиции Прикарпатья анонсировали работу с общинами
Источник:Радио Свобода
Полиция Ивано-Франковской области планирует работать с местными общинами, чтобы избежать столкновений, как в Космаче. В то же время усиление службы продолжается с начала действия военного положения в Украине.
Напомним, во вторник 6 февраля местные жительницы села Космач заблокировали дорогу к населенному пункту из-за сообщения, якобы к ним едет ТЦК. Из-за фейкового сообщения на “блокпосте” пострадали три человека, среди которых ребенок.
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Полиция о столкновении в Космаче
Начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив рассказал, что правоохранители собираются работать с общинами, чтобы не допустить инцидента, который произошел в Космаче.
Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких общинах, и будет работать с людьми, и также с общинами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев,
– отметил Яцкив.
Он отметил, что участниками собрания в Космаче были местные жители. Сейчас всех причастных к перекрытию дороги допрашивают. Далее будут принимать решение, кого привлекать к ответственности. В то же время это собрание было стихийным, то есть в полицию не поступало никаких заявок на разрешение.
Андрей Яцкив также поделился данными о пострадавших в столкновении на "блокпосте". Он подтвердил, что врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму.
Что произошло в Космаче
- 6 февраля около сотни жительниц села Космач заблокировали дорогу в поселок и не пускали местных. Отмечается, что в местном телеграмм-канале опубликовали пост, в котором утверждалось, что в Космач едет ТЦК. Женщины решили встать на защиту мужчин.
- Пользовательница Иванка Ванджурак рассказала, что она ехала в Космач вместе с ребенком на почту. Ее остановили разъяренные женщины, однако после проверки документов отпустили. И уже при возвращении ее обвинили в том, что она "наводчица военкома" – возник конфликт.
- Как рассказала пострадавшая, женщины начали бить машину, пытаться ее перевернуть, хотели вытащить женщину из машины. Одна из местных просунула биту в окно и ударила ребенка. На помощь ей пришли знакомые. Впоследствии полиции удалось успокоить толпу и она разошлась.