"Блокпост" в Космаче: в полиции Прикарпатья анонсировали работу с общинами

Полиция Ивано-Франковской области планирует работать с местными общинами, чтобы избежать столкновений, как в Космаче. В то же время усиление службы продолжается с начала действия военного положения в Украине.

Напомним, во вторник 6 февраля местные жительницы села Космач заблокировали дорогу к населенному пункту из-за сообщения, якобы к ним едет ТЦК. Из-за фейкового сообщения на “блокпосте” пострадали три человека, среди которых ребенок.

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Полиция о столкновении в Космаче

Начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив рассказал, что правоохранители собираются работать с общинами, чтобы не допустить инцидента, который произошел в Космаче.

Полиция будет нести усиленный вариант службы на таких участках, где это возможно, в таких общинах, и будет работать с людьми, и также с общинами, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев,

– отметил Яцкив.

Он отметил, что участниками собрания в Космаче были местные жители. Сейчас всех причастных к перекрытию дороги допрашивают. Далее будут принимать решение, кого привлекать к ответственности. В то же время это собрание было стихийным, то есть в полицию не поступало никаких заявок на разрешение.

Андрей Яцкив также поделился данными о пострадавших в столкновении на "блокпосте". Он подтвердил, что врачи диагностировали у девочки ушиб мягких тканей носа, а у ее 24-летней матери – вероятную закрытую черепно-мозговую травму.

Что произошло в Космаче