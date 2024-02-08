Нагадаємо, у вівторок 6 лютого місцеві мешканки села Космач заблокували дорогу до населеного пункту через повідомлення, нібито до них їде ТЦК. Через фейкове повідомлення на "блокпості" постраждало троє людей, серед яких дитина.

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Поліція про сутичку у Космачі

Начальник сектору комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків розповів, що правоохоронці збираються працювати з громадами, щоб не допустити інциденту, який відбувся у Космачі.

Поліція буде нести посилений варіант служби на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадами, щоб не допускати у подальшому таких випадків,

– зазначив Яцків.

Він наголосив, що учасниками зібрання у Космачі були місцеві жителі. Наразі всіх причетних до перекриття дороги допитують. Далі будуть ухвалювати рішення, кого притягати до відповідальності. Водночас це зібрання було стихійним, тобто до поліції не надходило ніяких заявок на дозвіл.

Андрій Яцків також поділився данними про постраждалих у сутичці на "блокпості". Він підтвердив, що лікарі діагностували у дівчинки забій м’яких тканин носа, а у її 24-річної матері – ймовірну закриту черепно-мозкову травму.

Що сталося у Космачі