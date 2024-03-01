По словам Ткача, ввоз зерна из России происходит на фоне протестов фермеров и блокирования границы с Украиной. Во время съемок этого расследования, по словам журналиста, команду УП задержала польская полиция.

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Схема, по которой российская агропродукция едет в Польшу

Расследование началось с того, что в ответ на запрос съемочной группы УП человек, который представился менеджером настоящей белорусской компании, связался с польской компанией и выразил заинтересованность в приобретении российского рапсового шрота по белорусским документам.

Менеджер польской компании попросил прислать ему по электронной почте дополнительную информацию об условиях поставки.

В издании напомнили, что после протестов фермеров в сентябре 2023 года Польша ввела запрет на импорт рапсового шрота из Украины. Как следствие, объемы продукции, импортируемой из Беларуси, постоянно растут.

Для понимания, только за три месяца после введения запрета на украинскую продукцию, поляки приобрели через Беларусь рапсового шрота почти на 8 миллионов долларов США,

– рассказал Михаил Ткач.

Журналист также отметил, что в районе пункта пропуска "Кукурики" он обнаружил значительное количество грузовиков, которые беспрепятственно въезжают в Польшу из Беларуси.

Грузовики с агропродукцией России сотнями движутся в Польшу через Беларусь / Фото УП

Из разговоров с представителями сельскохозяйственных фирм команде издания стало известно, что российская сельскохозяйственная продукция сначала перевозится в Беларусь, где в специализированных центрах перегружается на грузовики с польской регистрацией. После этого она продолжает свой путь в Польшу и попадает на территорию крупных компаний.

Одним из таких центров в Беларуси является терминал "Колядичи", которым руководит государственное предприятие "БТЛК" в Минске.

Журналист также отметил, что в районе Ткач также отметил, что сообщение польских источников и информация, полученная из государственных и частных баз данных, указывают на то, что в Польше есть как минимум три крупные компании, которые покупают агропродукцию из России, а именно: Bromex, Diaspolis и Kampol Krzysztof Łużniak.

Россия и Польша торгуют зерном, потому что нет санкций

Редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков отметил, что в целом Польше и другим странам ЕС никто не запрещал торговать с Россией и Беларусью. Ведь нет санкций, касающихся именно агропродукции.

"Для Европы эти страны несут потенциальную угрозу, но они все равно продолжают торговать с ними агропродукцией", – отметил он.

Денков также отметил, что если взять баланс торговли агропродукцией между Польшей и Россией, то больше всего, что удивляет, что этот товарооборот растет и цифры торговли выросли по сравнению с 2021 годом.