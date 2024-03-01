За словами Ткача, ввезення збіжжя з Росії відбувається на тлі протестів фермерів і блокування кордону з Україною. Під час знімання цього розслідування, за словами журналіста, команду УП затримала польська поліція.

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Схема, за якою російська агропродукція їде в Польщу

Розслідування почалося з того, що у відповідь на запит знімальної групи УП чоловік, який представився менеджером справжньої білоруської компанії, зв'язався з польською компанією і висловив зацікавленість у придбанні російського ріпакового шроту за білоруськими документами.

Менеджер польської компанії попросив надіслати йому електронною поштою додаткову інформацію про умови постачання.

У виданні нагадали, що після протестів фермерів у вересні 2023 року Польща ввела заборону на імпорт ріпакового шроту з України. Як наслідок, обсяги продукції, що імпортується з Білорусі, постійно зростають.

Для розуміння, лише за три місяці після введення заборони на українську продукцію, поляки придбали через Білорусь ріпакового шроту майже на 8 мільйонів доларів США,

– розповів Михайло Ткач.

Журналіст також зазначив, що у районі пункту пропуску "Кукурики" він виявив значну кількість вантажівок, які безперешкодно в'їжджають до Польщі з Білорусі.

Вантажівки з агропродукцією Росії сотнями рухаються у Польщу через Білорусь / Фото УП

З розмов з представниками сільськогосподарських фірм команді видання стало відомо, що російська сільськогосподарська продукція спочатку перевозиться до Білорусі, де в спеціалізованих центрах перевантажується на вантажівки з польською реєстрацією. Після цього вона продовжує свій шлях до Польщі й потрапляє на територію великих компаній.

Одним з таких центрів у Білорусі є термінал "Колядичі", яким керує державне підприємство "БТЛК" у Мінську.

Журналіст також зазначив, що у районі Ткач також наголосив, що повідомлення польських джерел та інформація, отримана з державних і приватних баз даних, вказують на те, що в Польщі є щонайменше три великі компанії, які купляють агропродукцію з Росії, а саме: Bromex, Diaspolis і Kampol Krzysztof Łużniak.

Росія і Польща торгують збіжжям, бо немає санкцій

Редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков зазначив, що загалом Польщі та іншим країнам ЄС ніхто не забороняв торгувати з Росією та Білоруссю. Адже немає санкцій, які стосуються саме агропродукції.

"Для Європи ці країни несуть потенційну загрозу, але вони все одно продовжують торгувати з ними агропродукцією", – зазначив він.

Дєнков також наголосив, що якщо взяти баланс торгівлі агропродукцією між Польщею та Росією, то найбільше, що дивує, що цей товарообіг зростає і цифри торгівлі виросли порівняно з 2021 роком.