На границе с Украиной поляки повреждают грузовики и рассыпают зерно: момент попал на видео

На границе с Польшей обостряются события. Перед Дорогуском польские протестующие повредили несколько украинских фур и высыпали из них зерно.

Польские фермеры на границе вредят фуры и высыпают из них зерно. Инцидент произошел на трассе буле пункта пропуска "Дорогуск-Ягодин".

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Подробности происшествия

Водители грузовиков утверждают, участники блокады подошли с болгарками и порезали ими замки и отсеки.

Взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люк. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. С каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонны три то точно,

– рассказали очевидцы.

На видео один из водителей спросил у блокировщиков, для чего они это делают. Они отреагировали агрессивно. "Не записывай, ку*ва", – несколько раз сказал один из них, пытаясь заслонить камеру рукой.

Польские фермеры рассыпают украинское зерно: смотрите видео

Полиция не предприняла никаких мер

Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не принимала.

Что происходит на месте скандала: смотрите видео

Какова ситуация на пункте пропуска "Дорогуск – Ягодин"

Сейчас перед пунктом пропуска в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. Зато на въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.

Польский министр призвал блокировщиков остановиться