Блокирование санкций ЕС – следствие экономических проблем самой Венгрии, – международник

Венгрия блокирует все инициативы, касающиеся Украины – и по НАТО, и по ЕС, и по военной помощи. Кроме этого, страна выступает против наложения санкций на россию.

Бесспорно, важную роль в таком поведении сыграли отсутствие политической оппозиции и спонсорство кремля. Однако главная причина в том, что президент Виктор Орбан пытается просто спасти себя, ведь у Венгрии большие экономические проблемы. Об этом 24 каналу рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский.

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У Орбана плохие дела

"Не то, чтобы Венгрия очень хочет насолить Украине, Орбан просто себя хочет спасти. У него очень плохие дела", – сказал Тужанский.

Современная Венгрия, объяснил международник, в очень плохом положении – экономическом и политическом. Поэтому Орбан пытается спасти в первую очередь себя.

Исключив российских олигархов из санкционных списков, он хочет сохранить российские деньги у себя в стране. Выступая против российских санкций, он хочет сохранить очень выгодные для себя контракты на газ и нефть,

– заметил Тужанский.

Учитывая ситуацию, венгерский президент думает только о себе. Бесспорно, "плохие дела" Орбана не сравнимы с реалиями Украины. Но его мотивацию важно понимать, в частности, когда мы будем зависеть от венгерского решения.

"Напомню, Венгрия все-таки поддержала предоставление Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Придет время, и они должны будут голосовать за или против предоставления нам статуса члена. И нам нужно будет венгров убедить, поэтому нужно понимать их мотивацию. Надеемся, к тому времени они вылечятся от российской зависимости", – подытожил он.

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