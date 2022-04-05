Блокировка доступа России к морским портам и дорогам ЕС – это почти полная торговая изоляция
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
Европейский союз анонсировал 5 пакет санкций против России. Он нанесет экономике оккупантов и преступников очень мощный удар.
Западные партнеры Украины продолжат давление на российских оккупантов. Зверства в Буче показали всему миру, что агрессор не понимает никаких аргументов, кроме силы.
Читайте также Оккупанты готовятся сдать Херсон, а в Николаеве их уже нет, – Арестович
Торговая изоляция оккупантов
Как подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, анонсированные ЕС санкции, включающие блокировку оккупантам доступ к морским портам и автотранспортной системе – это практически торговая изоляция агрессора.
Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику России и Беларуси,
– заверил Кубраков.
Читайте также – Медведев: Россия хочет построить "открытую Евразию" от Лиссабона до Владивостока