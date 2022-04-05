Блокировка доступа России к морским портам и дорогам ЕС – это почти полная торговая изоляция

5 апреля 2022 , 20:59
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Источник:

Министерство инфраструктуры Украины

Европейский союз анонсировал 5 пакет санкций против России. Он нанесет экономике оккупантов и преступников очень мощный удар.

Западные партнеры Украины продолжат давление на российских оккупантов. Зверства в Буче показали всему миру, что агрессор не понимает никаких аргументов, кроме силы. 

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Торговая изоляция оккупантов

Как подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, анонсированные ЕС санкции, включающие блокировку оккупантам доступ к морским портам и автотранспортной системе – это практически торговая изоляция агрессора. 

Уже в краткосрочной перспективе мы сможем наблюдать масштабное негативное влияние новых санкций на экономику России и Беларуси,
– заверил Кубраков. 

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Автор: Ярослав Сиваківський