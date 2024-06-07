Свое блокирование границы с Украиной польские протестующие начали 4 июня. Оно продолжалось 2 дня.

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КПП "Хребенное" – "Рава-Русская" разблокирован

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что, по информации от польской стороны, блокирование движения в пункт пропуска "Хребенное" завершилось в 01:20. По состоянию на 8.00 на выезд из Украины оформлено 40 грузовых транспортных средств.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона также отметил, что из-за блокирования движения грузовиков возле пункта пропуска "Рава-Русская" – "Хребенное", значительных очередей не возникло. Сейчас движение транспорта через этот пункт пропуска продолжается в обычном режиме.

Он также отметил, что сейчас в е-очереди зарегистрировано более 200 единиц транспорта, которые хотят пересечь границу. Демченко отметил, что за минувшие сутки в сторону Украины границу пересекло около 60 грузовых транспортных средств, а после 0:00, когда поляки прекратили блокирование, это движение стало значительно интенсивнее.

До этого в Государственной таможенной службе Украины сообщали, что в полночь с 6 на 7 июня польские фермеры прекращают блокирование движения грузовиков перед пунктом пропуска "Хребенное" – "Рава-Русская".

Поляки снова начинали блокировать границу