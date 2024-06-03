По информации Государственной таможенной службы, из-за блокировки ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

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Польские фермеры будут блокировать границу

Блокировка ожидается с 10:00 часов 4 июня по киевскому времени до 14:00 дня 6 июня. Речь идет о грузовом участке в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенне".

В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами,

– говорится в сообщении Государственной таможенной службы.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута. В Госпогранслужбе впоследствии сообщили, что пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.

Важно! Из-за блокады украинская экономика понесла уже миллиард евро убытков, экономические потери Польши, по подсчетам, еще больше.

Блокировка границы с Польшей: что известно