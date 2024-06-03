По информации Государственной таможенной службы, из-за блокировки ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.
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Польские фермеры будут блокировать границу
Блокировка ожидается с 10:00 часов 4 июня по киевскому времени до 14:00 дня 6 июня. Речь идет о грузовом участке в пункте пропуска "Рава-Русская – Хребенне".
В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами,
– говорится в сообщении Государственной таможенной службы.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута. В Госпогранслужбе впоследствии сообщили, что пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет осуществляться постоянно.
Блокировка границы с Польшей: что известно
- После длительного блокирования, польские протестующие 22 апреля разблокировали крупнейший пункт пропуска на границе с Украиной. Тогда на пункте "Ягодин – Дорогуск" было восстановлено движение грузовиков. Этот пункт пропуска польские фермеры блокировали с 9 февраля 2024 года.
- Впоследствии, 29 апреля, фермеры прекратили блокировать пункт пропуска "Гребенное – Рава-Русская".
- Бывший министр агрополитики Николай Сольский заявил, что переговоры с польской стороной были нелегкими, но принесли успех. Также он добавил, что хотя и поляки разблокировали границу, переговоры между министерствами и ассоциациями будут продолжаться и в дальнейшем.