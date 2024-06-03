За інформацією Державної митної служби, через блокування очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.
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Польські фермери блокуватимуть кордон
Блокування очікується з 10:00 години 4 червня за київським часом до 14:00 дня 6 червня. Йдеться про вантажну ділянку в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне".
У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами,
– йдеться у повідомленні Державної митної служби.
Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту. В Держприкордонслужбі згодом повідомили, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.
Блокування кордону з Польщею: що відомо
- Після тривалого блокування, польські протестувальники 22 квітня розблокували найбільший пункт пропуску на кордоні з Україною. Тоді на пункті "Ягодин – Дорогуськ" було відновлено рух вантажівок. Цей пункт пропуску польські фермери блокували з 9 лютого 2024 року.
- Згоодом, 29 квітня, фермери припинили блокувати пункту пропуску "Гребенне – Рава-Руська".
- Колишній міністр агрополітики Микола Сольський заявив, що переговори із польською стороною були нелегкими, але принесли успіх. Також він додав, що хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі.