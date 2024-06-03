За інформацією Державної митної служби, через блокування очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

Читайте також Конкурент чи ні: у чому причина зернового конфлікту Польщі та України

Польські фермери блокуватимуть кордон

Блокування очікується з 10:00 години 4 червня за київським часом до 14:00 дня 6 червня. Йдеться про вантажну ділянку в пункті пропуску "Рава-Руська – Хребенне".

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами,

– йдеться у повідомленні Державної митної служби.

Водіїв просять врахувати цю інформацію при плануванні маршруту. В Держприкордонслужбі згодом повідомили, що пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках буде здійснюватись постійно.

Важливо! Через блокаду українська економіка зазнала вже мільярд євро збитків, економічні втрати Польщі, за підрахунками, є ще більшими.

Блокування кордону з Польщею: що відомо