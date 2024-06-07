Своє блокування кордону з Україною польські протестувальники почали 4 червня. Воно тривало 2 дні.
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КПП "Гребенне" – "Рава-Руська" розблоковано
У Державній прикордонній службі України розповіли, що, за інформацією від польської сторони, блокування руху до пункту пропуску "Гребенне" завершилося о 01:20. Станом на 8.00 на виїзд з України оформлено 40 вантажних транспортних засобів.
Речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону також зазначив, що через блокування руху вантажівок біля пункту пропуску "Рава-Руська" – "Гребенне", значних черг не виникло. Наразі рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.
Він також зазначив, що наразі у є-черзі зареєстровано більше ніж 200 одиниць транспорту, які хочуть перетнути кордон. Демченко зазначив, що за минулу добу у бік України кордон перетнуло близько 60 вантажних транспортних засобів, а після 0:00, коли поляки припинили блокування, цей рух став значно інтенсивнішим.
До цього у Державній митній службі України повідомляли, що опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Гребенне" – "Рава-Руська".
Поляки знову починали блокувати кордон
- У Державній митній службі України 3 червня розповідали, що польські фермери знову планують блокувати вантажну ділянку в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне". Блокування протестувальники планували здійснювати протягом 4 – 6 червня.
- Через блокування, як зазначили у Державній митній службі, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України. У напрямку на в'їзд в Україну польська сторона планувала пропускати не більше 24 вантажівок на добу і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.
- Варто зазначити, що останнє деблокування кордону з Україною польськими фермерами було 29 квітня. Тодішній міністр агрополітики Микола Сольський розповідав, що хоча й поляки розблокували кордон, переговори між міністерствами та асоціаціями продовжуватимуться і надалі.