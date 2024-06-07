Своє блокування кордону з Україною польські протестувальники почали 4 червня. Воно тривало 2 дні.

До теми Конкурент чи ні: у чому причина зернового конфлікту Польщі та України

КПП "Гребенне" – "Рава-Руська" розблоковано

У Державній прикордонній службі України розповіли, що, за інформацією від польської сторони, блокування руху до пункту пропуску "Гребенне" завершилося о 01:20. Станом на 8.00 на виїзд з України оформлено 40 вантажних транспортних засобів.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в етері телемарафону також зазначив, що через блокування руху вантажівок біля пункту пропуску "Рава-Руська" – "Гребенне", значних черг не виникло. Наразі рух транспорту через цей пункт пропуску триває у звичному режимі.

Він також зазначив, що наразі у є-черзі зареєстровано більше ніж 200 одиниць транспорту, які хочуть перетнути кордон. Демченко зазначив, що за минулу добу у бік України кордон перетнуло близько 60 вантажних транспортних засобів, а після 0:00, коли поляки припинили блокування, цей рух став значно інтенсивнішим.

До цього у Державній митній службі України повідомляли, що опівночі з 6 на 7 червня польські фермери припиняють блокування руху вантажівок перед пунктом пропуску "Гребенне" – "Рава-Руська".

Поляки знову починали блокувати кордон