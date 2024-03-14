Польские фермеры разблокировали пункт пропуска “Краковец” с 8 на 9 марта и теперь только там происходит движение грузовиков. Об этом рассказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Мы имели предварительную информацию, что они планировали возобновить блокировку 13 марта, но в течение вчерашнего дня этого не произошло,

– сообщил Демченко.

Он также отметил, что поляки на заблокированных ПП пропускают некоторое количество грузовиков, в частности через "Шегини" за прошедшие сутки в Украину проехали 40 грузовиков.

В пяти заблокированных пунктах пропуска в очереди находится около 1050 грузовиков. В частности, в разблокированном ПП "Краковец" на возможность проезда теперь ожидает около 500 грузовых автомобилей.

Стоит отметить, что легковые автомобили и автобусы не имеют осложнений с пересечением границы в обе стороны. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков также сообщал, что Украина работает над тем, чтобы альтернативных маршрутов для перевозок было больше.

Какова ситуация с пропуском автобусов через границу