Польські фермери розблокували пункт пропуску "Краківець" з 8 на 9 березня і тепер лише там відбувається рух вантажівок. Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ми мали попередню інформацію, що вони планували поновити блокування 13 березня, але протягом учорашнього дня цього не відбулося,

– повідомив Демченко.

Він також зазначив, що поляки на заблокованих ПП пропускають деяку кількість вантажівок, зокрема через "Шегині" минулої доби до України проїхали 40 вантажівок.

У п’яти заблокованих пунктах пропуску в черзі знаходиться близько 1050 вантажівок. Зокрема, у розблокованому ПП "Краківець" на можливість проїзду тепер очікує близько 500 вантажних автомобілів.

Варто зазначити, що легкові автомобілі та автобуси не мають ускладнень з перетином кордону в обидва боки. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков також повідомляв, що Україна працює над тим, аби альтернативних маршрутів для перевезень було більше.

Яка ситуація з пропуском автобусів через кордон