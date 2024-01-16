Правительство Румынии выполнило часть требований фермеров, блокировавших границу с Украиной

Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения. Власти удовлетворили несколько требований фермеров, которые блокировали границу с Украиной.

Министр сельского хозяйства Флорин Барбу сообщил, что соглашение охватывает 13 требований фермеров, но обсуждения будут продолжаться, чтобы найти компромисс по остальным требованиям.

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На какие требования согласилось румынское правительство

Правительство обязалось полностью субсидировать все сельскохозяйственные акцизы до 2026 года и немедленно ввести в действие положения о субсидированных процентных кредитах.

Кроме того, правительство приняло запросы на компенсацию ущерба, вызванного импортом из Украины. Меры включают четкую маркировку зерновых и других товаров, а также электронный мониторинг пломб с помощью GPS в порту Констанца.

Протестующие блокируют пункты пропуска из Украины

Уже около недели румынские фермеры блокируют движение грузовиков из Украины через пункт пропуска "Сирет". Однако 15 января они заблокировали и второй пункт пропуска. Кроме "Сирет", протестующие блокируют "Викова де Сус".

После переговоров один из представителей фермера на переговорах Мариус Мику в свою очередь отметил, что соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Мику добавил, что важно, чтобы правительство предоставило разрешение на отступление от обязательных правил севооборота и 4% залоговых земель в каждом хозяйстве до 31 января.