Ситуация критическая: чиновник ЕС объяснил, когда польские митингующие разблокируют границу

Высокопоставленное должностное лицо ЕС заявило, что ситуация на польско-украинской границе разрешится в ближайшие недели, когда к власти придет новое правительство.

Об этом он рассказал "офф зе рекорд", передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Чиновник ЕС назвал приблизительные сроки разблокирования границы

Собеседник говорит, что Евросоюз должен обеспечивать выполнение всех соглашений государствами – членами ЕС. В противном случае органы ЕС должны оказывать давление на государства-члены и обращаться в суд.

Это процесс, который рассчитан на обычный период и занимает определенное время. Он работает очень хорошо,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Ситуация, которая сложилась на украинско-польской границе, критическая, и поэтому Еврокомиссия работает с правительствами. По словам собеседника, "многие действия совершаются за кулисами", а Еврокомиссия напрямую созывает координационную платформу.

Есть определенные события, которые скоро произойдут в Польше, как мы все знаем. Я верю, что в ближайшие недели этот вопрос будет решен. Тем временем мой совет – держитесь,

– сказал высокопоставленный чиновник на условиях анонимности.

Блокировка границы длится уже месяц