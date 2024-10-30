Не весь город, – в ГВА уточнили заявление о блокировании Покровска

В среду, 30 октября, стало известно, что Покровск Донецкой области заблокируют на въезд и выезд. Впрочем, речь идет лишь о части города.

Его заблокируют с целью обороны. Об этом пишет Суспильное Донбасс со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка.

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О полном блокировании Покровска речь не идет

Добряк уточнил, что его предыдущее заявление не касается полного блокирования всего Покровска на въезд и выезд.

Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и уже мы заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжайте из этих участков... Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска,

– рассказал он.

Начальник Покровской ГВА также напомнил, что эшелонированная оборона громады возводится еще с 2022 года.

Несмотря на все подготовки, жителей Покровска просят эвакуироваться хотя бы на зиму. По словам Добряка, сейчас эвакуация несколько замедлилась. В городе до сих пор остается 11 900 человек, среди которых 55 детей.

"На 80% уничтожена инфраструктура. Электроснабжение в Покровске есть в 60%, его нет в шести населенных пунктах и городе Родинском. Раненых вывозят в Доброполье, у нас работают семейные врачи и городская больница. В городе 325 скважин, из них есть 9 точек питьевой воды бесплатной. Также коммунальное предприятие развозит воду, и две недели UNISEF помогает развозить воду", – рассказал Добряк.