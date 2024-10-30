Не весь город, – в ГВА уточнили заявление о блокировании Покровска
Источник:Суспильное Донбасс
В среду, 30 октября, стало известно, что Покровск Донецкой области заблокируют на въезд и выезд. Впрочем, речь идет лишь о части города.
Его заблокируют с целью обороны. Об этом пишет Суспильное Донбасс со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка.
Смотрите также Уничтожили не одного российского солдата: бойцы ВСУ отбили штурм врага на Покровском направлении
О полном блокировании Покровска речь не идет
Добряк уточнил, что его предыдущее заявление не касается полного блокирования всего Покровска на въезд и выезд.
Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и уже мы заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться, поэтому просим выезжайте из этих участков... Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска,
– рассказал он.
Начальник Покровской ГВА также напомнил, что эшелонированная оборона громады возводится еще с 2022 года.
Несмотря на все подготовки, жителей Покровска просят эвакуироваться хотя бы на зиму. По словам Добряка, сейчас эвакуация несколько замедлилась. В городе до сих пор остается 11 900 человек, среди которых 55 детей.
"На 80% уничтожена инфраструктура. Электроснабжение в Покровске есть в 60%, его нет в шести населенных пунктах и городе Родинском. Раненых вывозят в Доброполье, у нас работают семейные врачи и городская больница. В городе 325 скважин, из них есть 9 точек питьевой воды бесплатной. Также коммунальное предприятие развозит воду, и две недели UNISEF помогает развозить воду", – рассказал Добряк.