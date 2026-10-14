Намеревался активировать 148 терминалов: СБУ задержала агента, который регистрировал Starlink для оккупантов

Служба безопасности Украины задержала 18-летнего молодого человека, который пытался активировать 148 терминалов Starlink для российской армии. За государственную измену в условиях военного положения фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает СБУ.

Что известно о разоблачении предателя?

Эти устройства враг планировал использовать для проведения боевых операций на территории Донецкой и Запорожской областей. Российская ФСБ завербовала молодого человека через мессенджер Telegram, пообещав ему денежное вознаграждение за выполненную работу.

Молодой человек успел оформить 15 спутниковых терминалов, использовав для этого личные данные своих родственников и знакомых. Для регистрации еще 133 устройств он заранее подготовил фиктивную информацию. Контрразведчики задержали фигуранта непосредственно возле почтового отделения, а все ранее активированные им терминалы оперативно заблокировали.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, и право на внесение залога для него не предусмотрено. Помимо пожизненного заключения, санкция статьи предусматривает полную конфискацию имущества.

Правоохранители задержали российского агента / СБУ

Напомним, СБУ задержала четырех агентов, которые также незаконно верифицировали спутниковые терминалы для российских военных. Тогда злоумышленников разоблачили в Хмельницкой, Николаевской областях и в Запорожье, где они искали легкий заработок в телеграм-каналах.

Ранее летом правоохранители разоблачили в Днепре и Житомире две схемы незаконной регистрации терминалов Starlink для российской армии и задержали троих агентов, которые за деньги оформляли оборудование на подставных лиц. Российские спецслужбы вербовали исполнителей через Telegram, обещая от 50 долларов за каждую регистрацию. Незаконно активированные терминалы оккупанты использовали для координации боевых действий и корректировки ударов по Украине. СБУ заблокировала все зарегистрированные по этой схеме устройства, а задержанным грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.