Про це повідомляє СБУ.

Що відомо про викриття зрадника?

Ці пристрої ворог планував використати для проведення бойових операцій на території Донецької та Запорізької областей. Російська ФСБ завербувала хлопця через месенджер Telegram, пообіцявши йому грошову винагороду за виконану роботу.

Юнак встиг оформити 15 супутникових терміналів, використавши для цього персональні дані своїх родичів та знайомих. Для реєстрації ще 133 пристроїв він заздалегідь підготував фіктивну інформацію. Контррозвідники схопили фігуранта безпосередньо біля поштового відділення, а всі раніше активовані ним термінали оперативно заблокували.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, і право на внесення застави для нього не передбачено. Окрім довічного ув'язнення, санкція статті передбачає повну конфіскацію майна.

Правоохоронці затримали російського агента / СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала чотирьох агентів, які також незаконно верифікували супутникові термінали для російських військових. Тоді зловмисників викрили на Хмельниччині, Миколаївщині та в Запоріжжі, де вони шукали легкого заробітку в телеграм-каналах.

Раніше влітку правоохоронці викрили у Дніпрі та Житомирі дві схеми незаконної реєстрації терміналів Starlink для російської армії та затримали трьох агентів, які за гроші оформлювали обладнання на підставних осіб. Російські спецслужби вербували виконавців через Telegram, обіцяючи від 50 доларів за кожну реєстрацію. Незаконно активовані термінали окупанти використовували для координації бойових дій і коригування ударів по Україні. СБУ заблокувала всі зареєстровані за цією схемою пристрої, а затриманим загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.