Зловмисники шукали легкого заробітку в телеграм-каналах, де їх завербували російські спецслужби. Про це повідомляє СБУ.

Як російські агенти реєстрували Starlink?

Усіх чотирьох фігурантів дистанційно завербували через Telegram-канали. Вони незаконно верифікували супутникові термінали, які надалі використовували російські військові.

На Хмельниччині контррозвідники затримали мобілізованого, який самовільно залишив військову частину. На замовлення росіян він зареєстрував 10 терміналів Starlink, а потім продав представнику російських спецслужб дані для їхньої активації.

За матеріалами справи, спочатку чоловік оформлював пристрої на себе, а згодом обманом залучав до реєстрації знайомих. Крім того, він передавав куратору з Росії координати об'єктів Сил оборони, які ворог планував атакувати з повітря.

Де ще викрили поплічників Росії?

У Запоріжжі правоохоронці затримали місцевого безробітного, який активував Starlink для російських військових на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей.

Для реєстрації терміналів чоловік залучав знайомих, обіцяючи їм гроші, але не повідомляв, хто насправді замовляє послугу. Його затримали біля поштового відділення, коли він намагався оформити для ворога ще один пристрій.

Ще двох підозрюваних викрили на Миколаївщині. За версією слідства, жителі обласного центру реєстрували супутникові термінали через сервіси поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. У такий спосіб вони активували для російських військових понад 10 пристроїв. Один із фігурантів раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Працівники СБУ затримали агентів Росії, які масово реєстрували термінали Starlink для окупантів:

Яке покарання загрожує затриманим?

СБУ повідомила, що всі термінали, зареєстровані фігурантами для російських військових, уже заблокували.

Чотирьом затриманим оголосили підозри за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі вони перебувають під вартою. У разі доведення вини підозрюваним загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині викрили групу агентів. Вони наводили удари на місцеві заводи та стежили за переміщенням українських військових.