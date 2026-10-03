Агентурна мережа російського ГРУ допомагала коригувати удари по місту та збирала інформацію про українських військових, правоохоронців і суддів, передає СБУ.

Чим займалися російські агенти у Харкові?

Серед чотирьох затриманих – керівник відділу безпеки мобільного оператора та його підлеглий.

За завданням російської розвідки вони збирали персональні дані українських військових, правоохоронців і суддів.

Для цього використовували доступ до програмного забезпечення мобільного оператора, за допомогою якого можна отримувати дані про телефонні з'єднання та місце перебування абонентів.

Ще одна учасниця мережі працювала на місцевому оборонному підприємстві. Вона здавала квартиру українським військовим і під час спілкування намагалася дізнатися про місця розташування підрозділів та маршрути їхнього переміщення.

Також, за даними слідства, вона наводила російські удари на підприємство, де працювала.

Четвертий агент разом із двома працівниками служби безпеки мобільного оператора їздив Харковом та його околицями. Під час поїздок він фотографував оборонні об'єкти, зокрема запасні командні пункти, фортифікації та блокпости.

Крім того, агенти переховували у конспіративній квартирі в Харкові чоловіка, якого раніше засудили за виправдовування збройної агресії Росії.

За даними слідства, учасників мережі завербував через знайомого харків'янина росіянин, який ще до початку повномасштабної війни виїхав до Росії та почав працювати на ГРУ як зв'язковий.

Усім чотирьом затриманим повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ викрила мережу російських агентів у Харкові / Фото Служба безпеки України

Нагадаємо, СБУ запобігла теракту в Хмельницькому, де російські спецслужби планували підірвати українського військового руками 16-річного хлопця.