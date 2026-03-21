ВСУ отвоевали почти 400 квадратных километров земель после блокировки Starlink россиянам, – WSJ

Украинские военные смогли достичь существенных продвижений на фронте после того, как оккупанты получили возможность пользоваться Starlink. Это позволило осуществить самый большой прорыв за более чем 2 года.

Речь идет об освобождении почти 400 квадратных километров территории. Подробности раскрыли в The Wall Street Journal.

Читайте также Опять более тысячи ликвидированных оккупантов и куча техники: потери врага на 21 марта

Как украинские бойцы продвигаются на фронте?

Еще в феврале Украина обратилась к Илону Маску с просьбой пересмотреть доступ к использованию спутникового интернета Starlink российскими войсками.

Так, компания SpaceX ограничила доступ к сети оккупантам, одновременно украинские бойцы продолжают пользоваться системой Starlink через так называемый "белый список".

Без Starlink их фактически отбросили к связи времен холодной войны,

– отметил украинский военный "Конош".

Такие изменения сразу отразились на ситуации на фронте. Как сообщают аналитики, Украине это помогло вернуть под свой контроль около 380 квадратных километров территорий в Запорожской и Днепропетровской областях.

Потеря доступа к связи существенно уменьшила эффективность применения вражеских дронов. К тому же, из-за невозможности быстро координировать свои действия оккупанты не могут передавать информацию, в частности координаты, между подразделениями.

Что происходит в российской армии?

Оккупанты вынуждены были перейти на радиосвязь, которую успешно перехватывают украинские бойцы, поэтому о планах врага узнавать стало значительно легче.

Такие данные Силы обороны эффективно используют для контратак, в частности, вторжения в тыл противника малыми группами.

Мы смогли воспользоваться слабыми местами, когда их система управления была дестабилизирована,

– сказал командир с позывным "Луна".

К тому же, россияне уже не могут контролировать действия ВСУ, вражеские солдаты воюют теперь изолированно и не понимают ситуацию вокруг. Они, конечно, же пытаются прокладывать новые кабели между позициями, использовать локальные беспроводные сети или обращаться к другим спутниковым сервисам.

И все это с целью восстановления связи Starlink, который долгое время был для них недорогим и эффективным решением.

Заметим! Дополнительным вызовом для российских войск стал внутренний конфликт вокруг средств связи. Власти страны-агрессора пытаются ограничить использование популярного мессенджера Telegram и продвигают собственную систему Max, однако военные относятся к ней с недоверием.

По словам советника Минобороны Украины Сергея Бескрестнова, это может существенно усложнить взаимодействие между подразделениями, особенно на уровне взводов и батальонов.

С какими трудностями сталкиваются россияне в Москве?