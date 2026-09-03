Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, до этого Силы обороны Украины время от времени проводили атаки на российские военные аэродромы и блокировали работу ключевых аэропортов в тех регионах. Сейчас эти действия будут расширены.

Почему Украина собирается блокировать российское воздушное пространство?

Как подчеркнул Тимочко, Россия находится под санкциями, но находит обходные пути. В частности, там используют гражданскую транспортную авиацию, чтобы завозить различные товары, подпадающие под санкции. Среди них есть и военная продукция, и товары двойного назначения.

Военная транспортная авиация россиян фактически является искусственной. Нам известно, сколько таких самолетов есть у врага. Чтобы минимизировать эти риски, они используют транспортную авиацию для перевозки военных товаров,

– отметил Тимочко.

Почему Украина будет блокировать воздушное пространство России: смотрите видео 24 Канала

Уже сейчас Россия постепенно вступает в осенне-зимний период. В это время нарастают проблемы с транспортными перевозками. Поэтому враг активно использует самолеты и вертолеты, чтобы логистика осуществлялась более оперативно. И россияне явно не хотят проблем в этом направлении.

В целом это будет очень-очень болезненный момент для россиян. Это то звено, над которым мы еще не работали так настойчиво. Если удастся не просто парализовать работу аэропортов на несколько часов, а остановить их на длительное время, то это будет настоящим ударом. Аэропорт не просто не будет принимать самолеты. Он не будет вливать средства в экономику и поглотит огромные финансовые ресурсы во время простоя,

– подчеркнул Тимочко.