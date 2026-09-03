Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, до цього Сили оборони України час від часу атакували російські військові аеродроми та блокували роботу тамтешніх ключових аеропортів. Зараз ці дії будуть масштабовані.

Чому Україна збирається блокувати російський повітряний простір?

Як наголосив Тимочко, Росія перебуває під санкціями, але знаходить обхідні шляхи. Зокрема там використовують цивільну транспортну авіацію, аби завозити різні підсанкційні товари. Серед них є і військова продукція та товари подвійного призначення.

Військова транспортна авіація росіян фактично є штучною. Нам відомо, скільки таких літаків є у ворога. Щоб мінімізувати ці ризики, вони використовують транспортну авіацію для перевезення військових товарів,

– зауважив Тимочко.

Чому Україна блокуватиме повітряний простір Росії: дивіться відео 24 Каналу

Вже зараз Росія поступово заходить в осінньо-зимовий період. В цей час наростають проблеми з транспортними перевезеннями. Тому ворог активно використовує літаки та гелікоптери, щоб логістика відбувалася більш оперативно. І росіяни явно не хочуть проблеми на цьому напрямку.

Загалом це буде дуже-дуже болючий момент для росіян. Це та ланка, по якій ми ще так наполегливо не працювали. Якщо вдасться не просто паралізувати роботу аеропортів на години, а вони будуть зупинені на тривалий час, то це буде удар. Аеропорт не просто не працюватиме на прийом літаків. Він не дасть коштів в економіку та зжере величезний фінансовий ресурс під час простою,

– підкреслив Тимочко.