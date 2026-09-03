Очень больно для россиян: почему Зеленский объявил о блокировке воздушного пространства над РФ

Президент Владимир Зеленский предупредил, что Украина начинает кампанию по блокированию российского воздушного пространства. Это может создать врагу колоссальные проблемы.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, до этого Силы обороны Украины время от времени проводили атаки на российские военные аэродромы и блокировали работу ключевых аэропортов в тех регионах. Сейчас эти действия будут расширены.

Почему Украина собирается блокировать российское воздушное пространство?

Как подчеркнул Тимочко, Россия находится под санкциями, но находит обходные пути. В частности, там используют гражданскую транспортную авиацию, чтобы завозить различные товары, подпадающие под санкции. Среди них есть и военная продукция, и товары двойного назначения.

Военная транспортная авиация россиян фактически является искусственной. Нам известно, сколько таких самолетов есть у врага. Чтобы минимизировать эти риски, они используют транспортную авиацию для перевозки военных товаров,

– отметил Тимочко.

Почему Украина будет блокировать воздушное пространство России: смотрите видео 24 Канала

Уже сейчас Россия постепенно вступает в осенне-зимний период. В это время нарастают проблемы с транспортными перевозками. Поэтому враг активно использует самолеты и вертолеты, чтобы логистика осуществлялась более оперативно. И россияне явно не хотят проблем в этом направлении.

В целом это будет очень-очень болезненный момент для россиян. Это то звено, над которым мы еще не работали так настойчиво. Если удастся не просто парализовать работу аэропортов на несколько часов, а остановить их на длительное время, то это будет настоящим ударом. Аэропорт не просто не будет принимать самолеты. Он не будет вливать средства в экономику и поглотит огромные финансовые ресурсы во время простоя,

– подчеркнул Тимочко.