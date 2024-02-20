Блокируют ли на польской границе военную помощь и автобусы: что говорят в ГПСУ

Ранее польские фермеры обещали, что с 20 февраля заблокируют все пункты пропуска на украинско-польской границе. В ГПСУ рассказали текущую ситуацию, которую фиксируют на направлениях.

Если давать оценку в целом ситуации относительно границы с Польшей, то о 20 февраля пока нет информации по распространению блокады тех направлений, которые еще пока остаются не заблокированными. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Блокируют пассажирские перевозки и военные грузы

Как отметил спикер ГПСУ, сейчас украинские пограничники фиксируют относительно нормальное движение для пассажирских автобусов, а также грузовиков, которые перевозят военную и гуманитарную помощь.

Я могу констатировать то, что мы фиксируем по пунктам пропуска непосредственно по движению, то собственно автобусы, которые движутся как из Украины, так и автобусы мы видим, что Польша выпускает их в сторону Украины, то есть фактически движение автобусов происходит так же как и легковых автомобилей,

– рассказал он.

Однако по состоянию на сейчас трудно оценить, затрудняется ли движение для автобусов непосредственно в тех местах, где митингующие находятся на тех путях, которые ведут к границе.

По словам Демченко, скорее всего полной блокады не происходит, но своими действиями они затрудняют возможность проезда автобусов, чтобы добраться до границы.

Впрочем, как заверил представитель, конечно, что когда автобусы несмотря на все доезжают до границы, то они ее пересекают спокойно.

Он также добавил, что несмотря на то количество транспортных средств по отдельным направлениям и фактически отсутствие нормального движения даже минимального, никаких гарантий быть не может.

Я не могу гарантировать, что по ту сторону не блокируются грузы, которые крайне важны для Украины, в частности, гуманитарная помощь,

– отметил Демченко.

Однако люди подтверждают блокирование военных грузов

Сообщается, что поляки, которые блокируют пункты пропуска на польско-украинской границе, не пропускают машины ни с гуманитарной помощью, ни с оборудованием, необходимым для украинских военных.

Украинец Назар Смык, который живет в Великобритании и занимается закупкой военной и промышленной техники для Украины, сообщил, что его автотранспорт с техникой для ВСУ уже три дня заблокирован на границе.

Мои фуры уже 3 дня стоят с военной техникой под границей, потому что их не пускают *бание польские селю*и. На этих фото – грузовики, которые должны идти к артиллеристам для быстрой разгрузки боеприпасов на позиции,

– сообщил мужчина.

По состоянию на сейчас на границе стоят две его фуры с грузовиками и две фуры с пикапами. По документам груз оформлен как гуманитарная помощь, которая после доукомплектования идет на ВСУ.

Польские фермеры блокируют военные грузы / Фото Назара Смыка

Вышеупомянутое вооружение должно было бы сейчас использоваться артиллеристами 47 бригады. Впрочем, главной проблемой, по словам Назара, является то, что польская полиция способствует таким действиям фермеров.

Обновлено. Заблокированная фура с военной помощью уже пересекла польско-украинскую границу.