Блокируют связь и выезд: Зеленский рассказал о цивилизационной блокаде оккупированных территорий

На временно оккупированных территориях россияне пытаются ввести свои правила. Враг надеется, что изоляция и страх сломят сопротивление нашего героического народа.

Российские кафиры укрепляют свои позиции и надеются удержать занятые позиции на оккупированных территориях. Также враг проводит мероприятия по блокированию выезда украинцев и возможность получать информацию со свободных территорий.

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Блокада оккупированных территорий

Как сообщил в своем обращении к украинцам президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина обязательно вернет себе всю территорию и возобновит контроль над всеми городами и селами. На всех административных зданиях в Украине будет развеваться наше желто-синее знамя.

Наши герои сейчас делают все для того, чтобы удержать наступление врага и погнать его обратно в Россию. Но воинам ВСУ нужно оружие и огневое преимущество.

Каждый день промедления стоит жизни многим украинцам, а ситуация на временно оккупированных территориях с каждым днем ухудшается.

Должны понимать, что кафиры держат захваченную территорию не просто в информационной блокаде. Я бы назвал ее цивилизационной блокадой.

Они пытаются сделать так, чтобы люди не просто ничего не знали об Украине и о том, как мы стараемся освободить нашу территорию. Но чтобы даже не думали о возвращении к нормальной жизни, чтобы смирились,

– сказал Зеленский.

Россияне вполне сознательно разрушают гражданскую инфраструктуру и не дают возобновить электроснабжение. Во многих общинах они заблокировали мобильную связь, отключают телевидение и блокируют выезд мирных людей на подконтрольную Украине территорию. Также враг блокирует гуманитарные грузы и завоз медикаментов, чтобы ситуация на оккупированных территориях стала критической и украинцы не имели сил сопротивляться.

"И я прошу всех, у кого есть такая возможность, общаться с людьми на оккупированном Юге, на Донбассе, Харьковщине. Говорите им, говорите им об Украине. Говорите им правду. Говорите о том, что увольнение будет.

Конечно, мы уволим и наш Крым", – сообщил президент.

Ситуация на оккупированных территориях: последние новости

В Мелитополе снова раздался взрыв . Известно, что два российских кафира пострадали, коллаборанты пытаются скрыть эту информацию.

Фильтрация в Мариуполе продолжается. Вокруг города 4 лагеря, куда чеченцы свозят мирных людей. Гражданских допрашивают, пытают и морят голодом . Судьба тех, кто не прошел "фильтрацию", неизвестна.

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