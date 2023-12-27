Будут ли вручать повестки на временных блокпостах в Киеве: ответ КГВА
В Киеве будут временно действовать блокпосты, возле которых установят ограничительные знаки и будут проводить проверку автомобилей. В то же время у людей возник вопрос, будут ли там вручать повестки военнообязанным.
Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов рассказал в эфире "Радио Свобода" утром 27 декабря, что блокпосты установили в рамках военных учений, которые проводят с 25 по 28 декабря 2023 года, пишет 24 Канал.
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Будут ли вручать на временных блокпостах повестки
Михаил Шаманов ответил на вопросы журналистки, могут ли в администрации гарантировать, что на установленных на время 25 – 28 декабря блокпостах не будут вручать повестки и могут ли там быть представители военкоматов.
Нам неизвестно о разглашении повесток на временных блокпостах. Работники ТЦК (Территориальных центров комплектования – 24 Канал), согласно своим функциональным полномочиям, не выполняют функции безопасности,
– ответил Шаманов.
По его словам, за подробной информацией о возможном количестве врученных повесток следует обращаться в районные ТЦК. Ведь работники военкоматов имеют право осуществлять свою деятельность на территории Киева разрешенным законодательством способом.
Что известно о блокпостах в Киеве
- 25 – 28 декабря в столице Украины будут действовать временные блокпосты. Их установили, чтобы провести обучение безопасности вместе с Силами обороны совместно с городскими властями, полицией и другими структурными подразделениями.
- На этих блокпостах установили ограничительные знаки и будут проводить проверки автомобилей. Цель учений – усовершенствовать систему управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности и защиты населения.
- Начальник КГВА Сергей Попко заявил, что такие тренировки следует проводить системно, выявлять недостатки и исправлять ошибки. В частности, для того чтобы лучше готовиться к защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.