Bloomberg больше не будет выходить на русском языке
Источник:Интерфакс-Украина
Американская компания Bloomberg сообщила, что с сегодняшнего дня, 11 апреля, больше не будет выпускать новости на русском языке. Все из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
Bloomberg больше не будет выходить на русском
Агентство Bloomberg останавливает на неопределенный срок выпуск новостей на русском с понедельника, 11 апреля,
– говорится в сообщении.
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29 марта Bloomberg сообщил о приостановлении деятельности на территории России и Беларуси из-за развязанной Россией войны против Украины. А уже 4 марта Bloomberg News объявило, что команда журналистов в России прекращает свою работу.
По информации агентства, клиенты в России и Беларуси не будут иметь доступ к продуктам компании, но доступ к сайту Bloomberg.com сохранится.