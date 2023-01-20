БМП Bradley для Украины: военный эксперт объяснил, как эта машина поможет ВСУ

Западные партнеры предоставляют БМП Bradley Украине. Эта машина очень поможет ВСУ на этом этапе войны на фронте, потому что это очень эффективная техника.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Эстония объявила о том, что предоставит Украине рекордный пакет военной помощи.

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Украине нужны новые БМП

Харук отметил, что Bradley очень нужны, поскольку наша механизированная пехота, наши механизированные части нуждаются в замене старых антикварных советских боевых машин пехоты более качественными. Пушка Bradley способна пробить броню БМП-2 с расстояния 2,5 километра.

Хотя калибр этой пушки всего 25 миллиметров. Противотанковый ракетный комплекс, установленный на Bradley, способен поражать все современные танки нашего врага,

– заметил военный эксперт.

Харук объяснил, как эта БМП Bradley поможет ВСУ: смотрите видео

Эта БМП гораздо лучше защищена

Он продолжил, что плюс к тому, сама машина достаточно защищена, гораздо лучше, чем все другие боевые машины пехоты, которые где-то на территории Украины отличились с чьей-то стороны, будь то с нашей стороны или с российской стороны. Это единственная боевая машина пехоты, на которую можно установить динамическую защиту.

"То есть вот эти собственно "коробочки со взрывчаткой", которые защищают от кумулятивных снарядов. То есть, это хороший выбор. Плюс к тому, она доступна в большом количестве. Видите, что в течение нескольких недель американцы, буквально щелкнув пальцами, приняли решение о передаче 100 таких машин", – подчеркнул Харук.

По его словам, у них есть они в запасе и вполне могут нам предоставить.

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