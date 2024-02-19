Шведский министр обороны Поль Джонсон рассказал о количестве БМП, которую получило наше государство. Также он поделился, каким образом происходит сотрудничество военнослужащих Швеции и Украины, о чем говорится в интервью 24 Каналу.

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БМП для Украины

Глава Минобороны Швеции рассказал, что сейчас они отправили 50 CV-90 в наше государство. По его словам, шведская сторона получает постоянные отчеты о том, где они работают, а также о том, как они работают на поле боя.

"Это очень полезно для нас, потому что мы можем в дальнейшем адаптировать и совершенствовать CV-90 как систему. У нас есть группа пользователей из девяти стран, и Украина, конечно, также является членом этой группы", – отметил Поль Джонсон.

Шведский министр обороны рассказал о подписанном заявлении между премьер-министром Швеции Кристенсеном и президентом Зеленским, когда президент Украины был в Швеции прошлой осенью. По словам Поль Джонсона, Швеция стремится к дальнейшему расширению этих отношений.

Один из высокопоставленных генералов Украины был в Стокгольме на прошлой неделе, и госсекретарь Швеции встречался с ним, и я думаю, что дискуссии хорошо продвигаются. Как вы также знаете, Дания также закупает для CV-90 для Украины. Я думаю, что мы говорим о, возможно, конец 2025-го – начало 2026-го года, когда может появиться первый пакет обновлений,

– подытожил глава Минобороны Швеции.

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