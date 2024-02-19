Швецький міністр оборони Поль Джонсон розповів про кількість БМП, яку отримала наша держава. Також він поділився, яким чином відбувається співпраця військовослужбовців Швеції та України, про що мовиться в інтерв'ю 24 Каналу.
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БМП для України
Глава Міноборони Швеції розповів, що наразі вони відправили 50 CV-90 до нашої держави. За його словами, швецька сторона отримує постійні звіти про те, де вони працюють, а також про те, як вони працюють на полі бою.
"Це дуже корисно для нас, тому що ми можемо надалі адаптувати й вдосконалювати CV-90 як систему. У нас є група користувачів з дев'яти країн, і Україна, звісно, також є членом цієї групи", – зазначив Поль Джонсон.
Швецький міністр оборони розповів про підписану заяву між прем'єр-міністром Швеції Крістенсеном і президентом Зеленським, коли президент України був у Швеції минулої осені. За словами Поль Джонсона, Швеція прагне до подальшого розширення цих відносин.
Один із високопоставлених генералів України був у Стокгольмі минулого тижня, і держсекретар Швеції зустрічався з ним, і я думаю, що дискусії добре просуваються. Як ви також знаєте, Данія також закуповує для CV-90 для України. Я думаю, що ми говоримо про, можливо, кінець 2025-го – початок 2026-го року, коли може з'явитися перший пакет оновлень,
– підсумував голова Міноборони Швеції.
Що говорить Поль Джонсон про результати "Рамштайну"
- За словами глави міністерства оборони Швеції, під час "Рамштайну" висловили тверде зобов'язання продовжувати підтримувати Україну.
- Поль Джонсон повідомив, що там зробили важливе оголошення про нові коаліції, які зараз створюються і продовжують розвиватися в рамках Контактної групи за участю Швеції, яка є в складі Коаліції безпілотників.
- Швецький міністр оборони зауважив, що також були зроблені нові оголошення про допомогу. Зокрема, Швеція також незабаром надасть новий пакет підтримки Україні. Він міститиме внески в усіх сферах.