Швецький міністр оборони Поль Джонсон розповів про кількість БМП, яку отримала наша держава. Також він поділився, яким чином відбувається співпраця військовослужбовців Швеції та України, про що мовиться в інтерв'ю 24 Каналу.

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БМП для України

Глава Міноборони Швеції розповів, що наразі вони відправили 50 CV-90 до нашої держави. За його словами, швецька сторона отримує постійні звіти про те, де вони працюють, а також про те, як вони працюють на полі бою.

"Це дуже корисно для нас, тому що ми можемо надалі адаптувати й вдосконалювати CV-90 як систему. У нас є група користувачів з дев'яти країн, і Україна, звісно, також є членом цієї групи", – зазначив Поль Джонсон.

Швецький міністр оборони розповів про підписану заяву між прем'єр-міністром Швеції Крістенсеном і президентом Зеленським, коли президент України був у Швеції минулої осені. За словами Поль Джонсона, Швеція прагне до подальшого розширення цих відносин.

Один із високопоставлених генералів України був у Стокгольмі минулого тижня, і держсекретар Швеції зустрічався з ним, і я думаю, що дискусії добре просуваються. Як ви також знаєте, Данія також закуповує для CV-90 для України. Я думаю, що ми говоримо про, можливо, кінець 2025-го – початок 2026-го року, коли може з'явитися перший пакет оновлень,

– підсумував голова Міноборони Швеції.

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