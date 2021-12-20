БМП и другая техника: появились новые кадры войск России в 50 километрах от Украины

20 декабря 2021 , 13:37
Читати новину українською

Источник:

телеграм "Записки охотника"

На железнодорожную станцию Клинцы в Брянской области 19 декабря прибыл очередной состав с военной техникой. Этот населенный пункт и границу Украины отделяют лишь 46 километров.

Кадры со стягиванием российской техники к украинским границам обнародовали в телеграм-канале, который занимается мониторингом авиадиапазона Воздушно-космических сил России, а также обзором военной ситуации в мире.

К теме Ответ на агрессию России: в НАТО хотят разместить войска в Болгарии и Румынии

Москва продолжает перебрасывать технику к границам Украины

В Брянской области на железнодорожную станцию Клинцы 19 декабря прибыло много военной техники:

  • тяжелый механизированный мост ТММ-3;
  • экскаватор ЭОВ-4421;
  • гусеничный транспортер ПТС-4;
  • самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит";
  • инженерная машина заграждения ИМР-3М;
  • автокраны;
  • несколько БМП-2К,
  • БТР,
  • бензовозы.

На обнародованных в сети роликах с железной дороги заметно длинный состав, нагруженный разнообразной техникой. Расположены Клинцы на расстоянии всего 46 километров от границы Украины.

У границы Украины заметили новую российскую технику: смотрите видео

 

Из Воронежской области техника исчезла

Однако на станции Масловка под Воронежем, где раньше массово разгружали военную технику, теперь ничего нет. Ранее французские СМИ сняли там репортаж с накоплением войск. На кадрах были видны танки Т-72Б3, БТР и БМП, артиллерия.

На станции Масловка уже нет техники: смотрите видео

 

Ранее на станции было много российской техники: смотрите видео

Обратите внимание! Исследователи DFRLab выяснили, что Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют информация в соцсетях и данные спутников. В частности, на днях заметили перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск, от которого до границы Украины примерно 100 километров.
Автор: Наталія Пристанська