Украина получит первую БМП Lynx: в Rheinmetall рассказали, когда это произойдет

Немецкая компания Rheinmetall планирует передать Украине первую БМП Lynx. Ее планируют выпустить до конца текущего года.

Впрочем, пока неизвестно где именно будут собирать эти машины. Сейчас Rheinmetall ведет переговоры по локализации производства.

Смотрите также Армия Украины пополнится новыми беспилотниками и кораблями, – ISW

Что рассказали в Rheinmetall

В отчете отмечается, что концерн Rheinmetall отметил значительный рост доходов благодаря продажам военной техники и вооружения вооруженным силам Германии, а также партнерам по ЕС, НАТО и Украине.

Генеральный директор компании Армин Паппергер отметил, что компания ожидает годовой рост продаж на уровне около 2 миллиардов евро в ближайшие годы, при этом во втором квартале этого года рост составил примерно 50%.

В документе также отмечается, что первая БМП Lynx будет передана Украине до конца 2024 года. Пока не разглашается, где именно будут собирать эти машины, но компания ведет переговоры по локализации производства.

Что известно о БМП Lynx

БМП Lynx является новейшей разработкой Rheinmetall, одного из ведущих мировых производителей военной техники и вооружения. Она имеет мощную броню, которая защищает от стрелкового оружия, обломков и некоторых видов взрывов, что обеспечивает безопасность солдат в зоне боевых действий.

БМП оснащена различными видами оружия, в частности автоматическими пушками и пулеметами, что позволяет ей эффективно бороться с пехотой врага и легкобронированной техникой.

Она также имеет современные системы навигации, связи и управления огнем, а также отмечается скоростью передвижения по различным типам местности, что делает ее эффективной для логистики солдат в условиях активных боевых действий.