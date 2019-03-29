"Бо буде срака": известные украинцы призвали идти на выборы

Как показывают социологические опросы, часть жителей Украины, преимущественно молодежь, не считают нужным участвовать в выборах президента. Потому ряд известных украинцев призвал сограждан "не проспать" шанс выбрать будущее и ответственно подойти к своему решению.

Результаты последнего общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта, показали, что на выборы президента 31 марта намерены прийти 85% украинцев.

Из них 62% в этом уверены и еще 23% примут участие "скорее всего".

Наименьшую готовность участвовать в голосовании выразила молодежь до 30 лет (уверены в своем участии в выборах 49% и примут участие "скорее всего" – 25%), а наибольшую – люди старше 60 лет (67% и 22% соответственно).



Явка украинцев на предыдущих выборах

Известные украинцы призывают тех, кто хочет проигнорировать голосование, все же изменить свое мнение.

Так, тележурналист и член правления НСТУ Майкл Щур (Роман Винтонив) обратился прежде всего к молодежи.

"Знаете, сколько молодых людей проголосовало на прошлых выборах президента? 30%. Им надо, чтобы вы не пришли. Потому что вы нелогичны и непредсказуемы. Вы без страха можете сказать в глаза то, что думаете. И они вас боятся за это... Они не знают, что с вами делать. Потому что вы можете заставить их отвечать за их слова. Поэтому им важно, чтобы вы продолжали не ходить... Удивите этих старых богомолов и стрекоз. Только так через некоторое время власть вынуждена будет вас уважать. Ведь вы – сила. Сходите на выборы. Потому что будет срака", – сказал Майкл Щур.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук также записал видеообращение по этому поводу, но он говорит обо всех украинцах.

"Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство – не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое... Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно! Голосуем не "по приколу", – заявил Вакарчук.

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Последнюю фразу певца подхватили пользователи соцсетей стали выкладывать свои фото с хештегом #ГолосуюНепоПриколу, а также – оформлять аватарки в Facebook с этой цитатой.

В частности, к флешмобу присоединились писатели Сергей Жадан и Ирэн Роздобудько.

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Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк на своей Facebook-странице разместил видео с соответствующим хештегом и попросил своих читателей не голосовать "по приколу". Кроме того, он добавил, что "если вам важно будущее нашей страны, придите и проголосуйте, за кого хотите".

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, в свою очередь, призывает украинцев не пренебрегать возможностью отдать свой голос на выборах и не голосовать "против".

"Я бы очень поощрял – никогда не голосуйте против. Ибо голосуя против вы де-факто проголосуете против своего будущего. И это абсолютно неконструктивный и безответственный шаг. Очевидно, у нас нет ангелов, которые идут к власти. 39 кандидатов, но победить должен один. Поэтому очень серьезно нужно анализировать, за кого вы отдадите свой голос", – отметил глава УГКЦ.

Телеведущий Сергей Притула на своей странице в Facebook на собственном примере объяснил процедуру изменения места голосования, если кто-то в силу обстоятельств не имеет возможности отдать свой голос по месту прописки. В конце ролика он резюмировал, что голосовать нужно каждому и обязательно.

Также о том, что стоит не забыть принять участие в выборах, напомнил и популярный персонаж интернет-комикса Гусь. Министерство юстиции Украины использовало его для соответствующего обращения к избирателям.

Могут ли данные рейтингов влиять на явку избирателей?

Как ранее отмечалось в материале 24 канала, утверждение о том, что высокий рейтинг одного из кандидатов якобы деморализует электорат его соперников и они вообще не пойдут на выборы, является безосновательным.

Во-первых, в украинских реалиях отрыв лидера от ближайших соперников является не настолько значительным.

Во-вторых, сторонники низкорейтинговых кандидатов в целом просто не желают победы кандидата-лидера. Они сохраняют мотивацию для участия в выборах хотя бы для того, чтобы не допустить его победы в первом туре.

Однако такая история возможна: когда один кандидат, по данным рейтингов, лидирует, и часть его электората просто решает не идти на избирательные участки, потому что уверены в победе и "один голос уже ничего не изменит". Поскольку таких лиц могут быть десятки или сотни тысяч, эта логика может привести к тому, что часть потенциальных избирателей и действительно не пойдет голосовать, чем поможет победить кандидату-сопернику.