"Бо буде срака": відомі українці закликали йти на вибори

Як показують соціологічні опитування, частина жителів України, переважно молодь, не вважають за потрібне брати участь у виборах президента. Через це низка відомих українців закликали співгромадян "не проспати" шанс обрати майбутнє та відповідально підійти до свого рішення.

Результати останнього загальнонаціонального опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 20 по 26 березня, на вибори президента 31 березня мають намір прийти 85% українців.

З них 62% у цьому впевнені і ще 23% візьмуть участь "скоріше за все".

Найменшу готовність брати участь у голосуванні висловила молодь до 30 років (впевнені у своїй участі у виборах 49% і візьмуть участь "скоріше за все" – 25%), а найбільшу – люди, старші за 60 років (67% і 22% відповідно).



Явка українців на попередніх виборах

Відомі українці закликають тих, хто хоче проігнорувати голосування, все ж змінити свою думку.

Так, тележурналіст та член правління НСТУ Майкл Щур (Роман Вінтонів) звернувся передусім до молоді.

"...Знаєте, скільки молодих людей проголосувало на минулих виборах президента? 30%. Їм треба, щоб ви не прийшли. Бо ви не логічні і не прогнозовані. Ви без страху можете сказати в очі те, що думаєте. І вони вас бояться за це... Вони не знають, що з вами робити. Бо ви можете змусити їх відповідати за їхні слова. Тому їм важливо, щоб ви продовжували не ходити... Здивуйте цих старих богомолів і стрекоз. Тільки так через деякий час влада змушена буде вас поважати. Бо ви – сила. Сходіть на вибори. Бо буде срака", – сказав Майкл Щур.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук також записав відеозвернення з цього приводу, проте він мовить до всіх українців.

"Майбутнє, як і доля країни, в наших руках. Давайте не підведемо тих, для кого свобода і гідність – не пусті слова, а омріяна мета, за яку вони віддавали найдорожче… Тисячі наших співвітчизників, в тому числі молодих людей, віддавали своє життя і віддають прямо зараз для того, щоб ми з вами могли вільно обирати. Пам’ятаймо про це. Голосуймо відповідально! Голосуймо не "по приколу", – проголосив Вакарчук.

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Останню фразу співака підхопили користувачі соцмереж та стали викладати власні фото з хештегом #ГолосуюНепоПриколу, а також – оформлювати аватарки у Facebook з цією цитатою.

Зокрема, до флешмобу приєдналися письменники Сергій Жадан та Ірен Роздобудько.

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Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк на своїй Facebook-сторінці також розмістив відео з відповідним хештегом та попросив своїх читачів не голосувати "по приколу". Крім того, він додав, що "якщо вам важливо майбутнє нашої країни, прийдіть і проголосуйте, за кого хочете".

Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, своєю чергою, закликає українців не нехтувати можливістю віддати свій голос на виборах та не голосувати "проти".

"Я би дуже заохочував – ніколи не голосуйте проти. Бо голосуючи проти, ви де-факто проголосуєте проти свого майбутнього. І це абсолютно неконструктивний і безвідповідальний крок. Очевидно, ми не маємо ангелів, які йдуть до влади. Є 39 кандидатів, але перемогти має один. Тому дуже серйозно потрібно аналізувати, за кого ви віддасте свій голос", – зауважив очільник УГКЦ.

Телеведучий Сергій Притула на своїй сторінці у Facebook на власному прикладі пояснив процедуру зміни місця голосування, якщо хтось в силу обставин не має можливості віддати свій голос за місцем прописки. У кінці ролика він резюмував, що голосувати потрібно кожному і обов’язково.

Також про те, що варто не забути взяти участь у виборах, нагадав і популярний персонаж інтернет-коміксу Гусь. Міністерство юстиції України використало його для відповідного звернення до виборців.

Чи можуть дані рейтингів впливати на явку виборців?

Як раніше зазначалося у матеріалі 24 каналу, твердження про те, що високий рейтинг одного з кандидатів нібито деморалізує електорат його суперників і вони взагалі не підуть на вибори, є безпідставним.

По-перше, в українських реаліях відрив лідера від найближчих суперників є не наскільки значним.

По-друге, прихильники низькорейтингових кандидатів загалом просто не бажають перемоги кандидата-лідера. Вони зберігають мотивацію для участі у виборах хоча б для того, щоб не допустити його перемоги у першому турі.

Однак така історія можлива: коли один кандидат, за даними рейтингів, лідирує, і частина його електорату просто вирішує не йти на виборчі дільниці, тому що впевнені у перемозі й "один голос уже нічого не змінить". Оскільки таких осіб можуть бути десятки або й сотні тисяч, ця логіка може призвести до того, що частина потенційних виборців і справді не піде голосувати, чим допоможе перемогти кандидатові-супернику.