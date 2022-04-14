Боец "Азова" рассказал, что кроется за их фантастическим мужеством
14 апреля 2022 , 21:20Читати новину українською
Источник:телеграм Азова
Защитники Мариуполя уже больше месяца борются в блокадном городе с российским агрессором. Им помогает вера в лучшее будущее Украины.
Также за фантастическим мужеством бойцов кроется вера в побратимов и в своих командиров, а также в украинский Мариуполь. Об этом рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным "Калина".
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Паламарь вспомнил немало препятствий на пути полка со дня его создания. В частности, запрет на обучение с инструкторами НАТО, на поставку оружия, легенды о фашистах.
Несмотря на все препятствия, мы стоим дальше. И будем биться, потому что Мариуполь – это Украина,
– подчеркнул "Калина".
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