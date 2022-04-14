Також за фантастичною мужністю бійців криється віра в побратимів та своїх командирів, а також – в український Маріуполь. Про це розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар із позивним "Калина".

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Паламар згадав про чимало перепон на шляху полку від дня його створення. Зокрема, заборона на навчання з інструкторами НАТО, на постачання зброї, легенди про фашистів.

Попри всі перепони, ми стоїмо далі. І будемо битись, бо Маріуполь – це Україна,

– наголосив "Калина".

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