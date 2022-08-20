Д**ьмо, – бывший наемник российского ЧВК поделился впечатлениями от армии оккупантов

российские военные продолжают жаловаться на "вторую армию мира". Свое недовольство выразил бывший наемник ЧВК.

В телефонном разговоре оккупанта, который удалось перехватить спецслужбам, захватчик разговаривал со своим отцом. Ему он рассказал, как бывший наемник российского ЧВК отзывается об армии захватчиков.

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Попытка получилась неудачной

У нас снайпер есть, в ЧВК был. Решил попробовать, что такое российская армия. Говорит: "Д**ьмо",

– подчеркнул оккупант.

Этот самый снайпер, по рассказу бойца, просто решил попробовать на себе службу в армии России. Поэтому он и перешел из ПВК в вооруженные силы страны-агрессора. Очевидно, под влиянием кремлевской пропаганды он думал, что попадет во "вторую армию мира". Но здесь его ждало разочарование.

Срочники проходят службу на войне

Но и это еще не все, что рассказал военный своему отцу. Он отметил, что срочники в россии не проходят службу в воинских частях. Их сразу же отправляют на войну, где те, без опыта, имеют все шансы превратиться в пушечное мясо.

Сами же военнослужащие, сознательно ехавшие на войну, не подозревали, что говорится об Украине. Им пообещали, что отправят в Сирию или Нагорный Карабах.

Как отмечают в ГУР МО, первый вариант нравится оккупантам, потому что там они в основном наносят авиаудары, а не используют пехоту. Во втором случае говорится вообще об отсутствии активного участия в боевых действиях. А все потому, что в Карабахе россияне входят в состав миротворческой миссии.

К слову, если мы уже заговорили о потерях врага, то стоит пройтись по актуальной статистике. Так, на 20 августа удалось уничтожить уже 44 900 оккупантов. А за прошедшие сутки в ряды "двухсотых" присоединились еще 200 бойцов страны-агрессора.

Кроме того, враг ежедневно теряет свою технику. Так, в металлолом уже удалось превратить 1907 танков, 4212 боевых бронированных машин, 1018 артиллерийских систем, 266 РСЗО, 141 единицу средств ПВО.

А еще на балансе армии оккупантов на 234 самолета, 197 вертолетов, 803 БпЛА оперативно-тактического уровня, 190 крылатых ракет, 15 кораблей, 3137 автомобилей и автоцистерн, а также 93 единицы специальной техники меньше.

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